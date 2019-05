Juventus, nuovo exploit in Borsa: effetto Guardiola?

JUVENTUS BORSA SARRI GUARDIOLA / Continua a rincorrersi le voci di calciomercato riguardanti il nuovo allenatore della Juventus. Come anticipato da Calciomercato.it, sono ore decisive per l'eventuale arrivo di Maurizio Sarri.

L'allenatore delresta in pole per la successione di, ma negli ultimi giorni sono tornati a circolare nuovi rumors su. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI

Contemporaneamente, dopo il calo della scorsa settimana in seguito alle smentite proprio sull'affare Guardiola, le azioni in Borsa della società bianconera hanno fatto registrare una nuova crescita piuttosto significativa del 5,11%, con una chiusura giornaliera a quota 1,5320 euro per azione rispetto all'1,4575 euro per azione di ieri. I tifosi - e gli investitori - tornano così a sognare l'arrivo dell'allenatore spagnolo.

