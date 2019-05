Inter, svolta Gundogan: la decisione del City

INTER GUNDOGAN MANCHESTER CITY / Ilkay Gundogan non lascerà il Manchester City. Dall'Inghilterra è arrivata la svolta: il calciatore sembrava destinato a lasciare i Citizens e l'Inter era tra le squadre maggiormente interessante.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Gundogan ha un contratto in scadenza nel giugno 2020 ma gli inglesi lo ritengono fondamentale per la prossima stagione. Cresce la fiducia nel rinnovo ma in casa Manchester City non sembra esserci comunque la paura di poterlo perdere a zero.

Ilkay Gundogan è stato utilizzato davvero parecchio da Guardiola nel corso dell'ultima stagione: 50 presenze, 31 delle quali in Premier League. Ben sei le reti, tutte in campionato, che hanno contribuito al successo finale.

