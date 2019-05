INTER CONTE / È il giorno di Antonio Conte in casa Inter.

Volato a Madrid dopo l'annuncio ufficiale del club per incontrareJindong ed assistere a Tottenham-Liverpool insieme alla sua nuova dirigenza, l'allenatore nerazzurro ha parlato così ai giornalisti presenti: "Madrid evoca bei ricordi all'Inter? L'importante è che ci si prepari a rinfrescarli e non a vivere di soli ricordi. Vogliamo ritornare ai fasti di un tempo. Pazza Inter? No, sarà un'Inter regolare e forte". Per le ultimissime di mercato e non solo CLICCA QUI

Parole, quelle del tecnico pugliese, che fanno già sognare i tifosi: l'Inter è infatti pronta a soddisfare le richieste di Conte nella sessione di calciomercato ormai alle porte.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui