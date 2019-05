Inter, "Domani via dai nerazzurri": l''annuncio' di Brozovic

CALCIOMERCATO INTER BROZOVIC ANNUNCIO / Marcelo Brozovic annuncia il proprio addio all'Inter.

"Quando te ne vai?", gli scrivono su Instagram al centrocampista croato e la risposta non si fa attendere: "Domani!".

Difficile da capire se dietro alle parole del croato si nasconda davvero un annuncio ma tanto è bastato per mettere paura ai tifosi dell'Inter che non vorrebbero privarsi di Brozovic. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI. Più facile ipotizzare che si sia trattato di una risposta piccata, d'altronde non ci resta che aspettare qualche ora per conoscere la verità...

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui