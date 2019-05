TOTTENHAM LIVERPOOL KLOPP/ In occasione della finale di Uefa Champions League Tottenham-Liverpool, per la quale Calciomercato.it avrà un inviato speciale al Wanda Metropolitano di Madrid, Jurgen Klopp, manager dei Reds, ha parlato alla conferenza della vigilia: "Sarà differente rispetto alla scorsa stagione. Le condizioni sono differenti e ci troviamo di fronte un'altra squadra, con altre caratteristiche. Quest'anno siamo più maturi e più consapevoli di ciò che possiamo fare.

Anche dal punto di vista tattico, qualcosa nel nostro scheletro di gioco è cambiato senza però modificare le parti fondamentali, ovvero velocità e tecnica". Per le ultime notizie sulla Champions League---> clicca qui!

Klopp ha poi parlato dell'avversario e dei dubbi di formazione: "I punti che abbiamo avuto di distacco dal Tottenham non contano nulla, anche le vittorie in Premier sono state sofferte. Sarà una sfida molto intensa e quanto fatto da Pochettino come manager, è davvero notevole. Firmino? Sta bene e, salvo sorprese, prenderà parte alla partita".

