JUVENTUS MILAN MOURINHO / Futuro tutto da scrivere per Jose Mourinho. Il tecnico portoghese è attualmente senza squadra ed è stato accostato con insistenza al campionato italiano: nei mesi scorsi sembrava essere un'idea dell'Inter ma i nerazzurri hanno avuto sempre nella testa Antonio Conte. Ad oggi appare davvero complicato immaginare Mourinho in Italia ma lo Special One è stato accostato anche a Roma, Milan e Juventus.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato italiano CLICCA QUI . A provare a fare chiarezza sul futuro dell'ex Manchester City ci ha pensato la giornalista Claudia, che conosce bene le dinamiche del calcio portoghese: "Non so chi sarà il nuovo allenatore della Juventus - afferma su Twitter - ma Mourinho posso affermare con molta sicurezza che è "impossibile". Invece Mourinho-Milan non è impossibile, ma è difficile."