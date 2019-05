JUVENTUS KLOPP / Non c'è spazio per il futuro nella conferenza stampa di Jurgen Klopp alla vigilia di Tottenham-Liverpool, finale di Champions League. Il manager tedesco è ovviamente concentrato esclusivamente sulla sfida del Wanda Metropolitano quella che consegnerà alla storia la vincitrice 2018/2019 della competizione più importante per club. Nonostante ciò c'è un piccolo spazio anche per il futuro nel rispondere alle domande dei giornalisti da parte del manager dei 'Reds': "Mi sento fortunato ad essere qui - le parole di Klopp -.

Ilè un grande club, una società meravigliosa e ci siamo innamorati l'uno dell'altro. Lavoreremo insieme ancora per molti anni".

Dichiarazioni che di fatto chiudono la porta alla Juventus con la quale Klopp ha avuto dei contatti, come raccontato da Calciomercato.it. Per la panchina bianconera si attende di capire come andranno i contatti tra Sarri e il Chelsea: ci sarà il via libera dei Blues o si arriverà ad una conferma del tecnico italiano alla guida del club fresco vincitore dell'Europa League?

