EMPOLI TRAORE FIORENTINA GALATASARAY TERIM/ Hamed Traore, centrocampista dell'Empoli di Corsi, sarà uno degli oggetti pregiati della prossima sessione estiva di calciomercato.

Il giovane membro del reparto mediano del club toscano sembrava ormai un giocatore della Fiorentina quando, il presidente della squadra ormai di Serie B, ha spiazzato tutti annunciando la non chiusura dell'affare. Stando inoltre a quanto riportato dal quotidiano turco 'Sabah', in corsa per Traore ora ci sarebbe anche il Galatasaray di Fatih, ex allenatore fra le altre di Fiorentina e Milan. Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

Hamed Traore in questa stagione ha totalizzato ben 32 presenze in Serie A, realizzando 2 reti e firmando 2 assist per i suoi compagni.

