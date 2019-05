JUVENTUS MOURINHO/ Josè Mourinho, allenatore portoghese, è ancora senza squadra. Lo Special One, vincitore in carriera di 2 Champions League, dopo l'esonero dal Manchester United è pronto per una nuova avventura.

In un'intervista rilasciata ai microfoni di 'Eleven Sports', ha anche stilato gli obiettivi da perseguire nella sua prossima squadra: "Vorrei portare a casa un quinto titolo nazionale differente, oppure centrare la vittoria in Champions League con un terzo club". Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

Mourinho ha poi aggiunto: "Queste cose vorrei farle, per questo voglio un progetto convincente. La mia idea è quella di essere felice, anche se dovessi essere io a creare le condizioni per una vittoria".

