Fiorentina, futuro Muriel: idee chiare

CALCIOMERCATO FIORENTINA MURIEL SIVIGLIA / Luis Muriel non sembra avere alcuna intenzione di tornare al Siviglia.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

L'attaccante, trasferitosi allain prestito a gennaio, ha le idee chiare: "Sono contento per quello che ho fatto con la maglia della Fiorentina - riporta 'MundoDeportivo' - Spero di aver convinto l'allenatore a pensare a me in modo definitivo"