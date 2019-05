Napoli, ecco le cifre dell'affare Di Lorenzo

CALCIOMERCATO NAPOLI DI LORENZO EMPOLI / Giovanni Di Lorenzo sta per diventare un giocatore del Napoli, pronto a mettere a segno il primo colpo della sua sessione di calciomercato. Il terzino, in campo fino alla settimana scorsa con la maglia dell'Empoli, ha svolto ieri le visite mediche con il club azzurro e in giornata sono attese le firme dei contratti.

Il 'Corriere dello Sport' rende noti quelli che saranno probabilmente i termini economici dell'accordo.di euro la cifra che il Napoli pagherà al club toscano, il giocatore firmerà invece un contratto quinquennale fino al 30 giugno, da circadi euro a stagione. Il Napoli non si ferma e oltre Di Lorenzo può mettere a segno anche il colpo Veretout