GENOA PRANDELLI / Nella giornata di Antonio Conte all'Inter ci sono altre panchine che attendono novità per la prossima stagione. Tra chi è sospeso c'è anche Cesare Prandelli: resterà al Genoa o il Grifone farà l'ennesimo cambio di guida tecnica? Per la decisione definitiva occorrerà attendere ancora qualche giorno: oggi, intanto, si è tenuto un summit con lo stesso allenatore, il direttore generale Perinetti, il direttore sportivo Donatelli e il responsabile dello scouting Marcheggiani.

Un vertice che, come riferisce 'Sky', è servito per tracciare un bilancio sull'anno appena concluso con una salvezza al fotofinish e delineare le strategie future.

Ora la parola passerà al patron Preziosi: previsto, infatti, un incontro tra il numero uno della società ligure e l'allenatore al termine del quale si saprà se Prandelli resterà alla guida del Genoa o ci sarà un avvicendamento. In caso di addio, per la panchina del Grifone c'è anche Andrea Stramaccioni, che ha una proposta anche dall'Iran. Giorni decisivi comunque per la panchina rossoblu.

