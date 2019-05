TOTTENHAM LIVERPOOL MADRID / Il Wanda Metropolitano è pronto alla festa: domani sera scoccherà l'ora di Tottenham-Liverpool, finale di Champions League 2019/2020 alla quale Calciomercato.it parteciperà con i suoi inviati.

Sale l'attesa a Madrid, città che si prepara ad un vero e proprio assalto delle due tifoserie: ben 100.000 i tifosi inglesi attesi nella capitale spagnola, appena 30mila i biglietti a disposizione delle due società con 70.000 sostenitori Reds e Spurs che arriveranno in Spagna alla ricerca di un tagliando per entrare in quello che è stato definitivo il più bello stadio del mondo per assistere a quello che senza dubbio è l'evento calcistico più importante dell'anno. A dimostrarlo sono anche altri numeri come quelli degli aerei che atterreranno nel weekend a Madrid: ben 1.500 in più della norma per un fine settimana che si preannuncia di grande spettacolo. E Calciomercato.it sarà in prima fila per accomagnarvi alla scoperta di notizie e curiosità sulla finale di