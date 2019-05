SONDAGGIO CM.IT - Inter, Barella l'acquisto più urgente per Conte

SONDAGGIO CM.IT CALCIOMERCATO INTER CONTE BARELLA / Iniziata ufficialmente oggi l'avventura di Antonio Conte all'Inter. Il tecnico nerazzurro e Marotta sono già al lavoro sul mercato per trovare quanto prima i rinforzi adatti per la prossima stagione. Numerosi gli obiettivi di mercato, la nuova Inter di Conte dovrebbe partire da almeno sei rinforzi in tutto in vari reparti.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui