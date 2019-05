ALLENATORE MILAN INZAGHI / L'America può attendere e così anche il viaggio di nozze: Simone Inzaghi rimanda la partenza degli States e resta in Italia dove si decide anche il suo futuro.

L'attuale allenatore dellaè uno dei candidati alla panchina del: il tecnico vuole i rossoneri ed è per questo che - riferisce 'sportmediaset.it' - ha deciso di rimandare il viaggio negli Usa programmato da tempo preferendo restare in Italia per capire cosa, accadrà con gli aggiornamenti in tempo reale sul calciomercato del Milan disponibili cliccando qui

Tutto o quasi dipende da cosa accadrà con Paolo Maldini che dovrà sciogliere la riserva sull'incarico proposto da Gazidis: una decisione che dipenderà anche da quanto la società darà libertà di scelta all'ex difensore. Tra le richieste fatte, oltre ai nominativi dello staff da coinvolgere nella gestione sportiva (da Costacurta a Carbone e Tavana), anche la scelta di un italiano in panchina: Inzaghi, appunto, o Giampaolo. Entrambi i tecnici sono ancora legati ad altre società (Lazio e Sampdoria) con Inzaghi che potrebbe avere qualche difficoltà in più a trattare con Lotito. Anche per questo Inzaghi ha deciso di restare in Italia: l'America può attendere...

