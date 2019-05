JUVENTUS MOGGI SARRI CONTE / Luciano Moggi, ex direttore generale della Juventus, critica la società per le scelte di calciomercato, in primo luogo quella che dovrebbe portare Maurizio Sarri alla guida della squadra bianconera, come raccontano gli ultimi aggiornamenti di mercato disponibili cliccando qui.

Intervenuto a 'Radio Crc', l'ex dirigente parla così della trattativa tra Sarri e la Juventus : "Il suo arrivo potrebbe essere la dimostrazione di un'incoerenza: al Napoli segnano, alla Juventuspossono segnare se la squadra gioca bene, sono grandi finalizzatori, giocando solo a calcio si arriva secondi. Agnelli non ha bisogno dei miei consigli, se è un bene o un male, lo dirà il tempo. La squadra è forte e la società sana, però con un po' di cautela poteva essere portato avanti qualcosa in maniera diversa".

Moggi commenta anche l'annuncio di Conte all'Inter: "Se fossi stato dirigente della Juventus, la mia prima mossa sarebbe stato riportarlo in bianconero, così l'Inter stava ancora a cercare un allenatore. Sicuramente i nerazzurri faranno molto bene con Conte: con l'avvento di Godin, diventerà una grande difesa, quando non si prendono gol, arrivano i risultati". A completare il giudizio di Moggi, il podio degli allenatori che 'boccia' Sarri: "Il mio podio è Conte-Ancelotti-Sarri. Mi piace come gioca Maurizio, ma non mi piace come vince. Si piazza in Champions, ma non vince, uguale per il campionato”.

