NAPOLI VERETOUT / Il Napoli è in pole position per Jordan Veretout, ma non deve temporeggiare troppo. Questo, in sostanza, è il messaggio lanciato da Mario Giuffredi, agente del centrocampista francese e di Di Lorenzo, ai microfoni di 'Radio CRC'.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Veretout è strepitoso, completo sotto ogni punto di vista, se il Napoli lo vorrà, sa che Jordan ama la città di Napoli e quindi faremo di tutto per portarlo lì. Il Napoli ha sempre fatto apprezzamenti, ma non ci sono mai state trattative. Ieri non ci siamo incontrati perché ero ad Empoli con il presidente Corsi che ha firmato per la cessione di Di Lorenzo. Da quando faccio questo lavoro, ho sempre provato a chiudere accordi e trattative con chi vuole realmente i miei assistiti. Parlate consulle possibilità di vedere Veretout a Napoli, piace a tutti nella società. Il Napoli è stato bravo su Di Lorenzo ad andare in anticipo, farei altrettanto con Jordan”.