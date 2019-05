INTER CONTE ICARDI LUKAKU / Il giorno di Conte è arrivato: all'alba ecco l'annuncio dell'Inter che apre di fatto una nuova era nerazzurra ed ora ci si attendono le prime mosse sul calciomercato, sia in uscita che in entrata. Per le cessioni molto ruoterà intorno a Mauro Icardi: cosa ne sarà dell'ex capitano? L'addio è scontato, salvo colpi di scena, con la Juventus che resta una delle piste più facilmente percorribili. In un'anticipazione dell'intervista alla 'BBC' che andrà in onda nel pomeriggio, Antonio Conte, arla anche dell'attaccante argentino: "Valuteremo tutte le situazioni e decideremo per il bene del club.

Inter, Conte delinea il mercato: da Icardi a Lukaku e Sanchez

Dobbiamo lavorare duramente per prendere le migliori decisioni: la squadra è la cosa più importante per il presente e per il futuro.? Non ho avuto nessun contatto, ho appena iniziato a respirare laria nerazzurra. Ora devo entrare con le mani e coi piedi in questa nuova sfida".

Non solo cessioni però, con tutti gli aggiornamenti disponibili cliccando qui, il mercato dell'Inter sarà anche acquisti e in attacco si parla di Lukaku e Sanchez. Anche in questo caso Conte dribbla le domande: "Non c'è stato nessun incontro per Lukaku, così come per Sanchez: dove parlarne con il direttore sportivo. Abbiamo un piano, dobbiamo migliorare la squadra: i giocatori sono importanti ma altrettanto importante è il progetto e l'ambizione per ridurre il gap".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui