JUVENTUS ISCO SARRI GUARDIOLA / La Juventus non ha ancora preso una decisione definitiva sul prossimo allenatore che andrà ad ereditare la panchina di Massimiliano Allegri. Sono ore calde per il futuro di Maurizio Sarri, che a breve incontrerà il Chelsea per discutere della sua posizione alla guida dei 'Blues' dopo il trionfo in Europa League. Non sono però del tutto da escludere le piste che portano a Pochettino e soprattutto Guardiola, quest'ultimo primo obiettivo nella lista del presidente Agnelli.

Per restare aggiornato con tutte le news Clicca Qui

La scelta del prossimo allenatore influirà sulle scelte di mercato della dirigenza della Continassa, anche se potrebbero esserci degli obiettivi 'comuni' indipendentemente da chi siederà sulla panchina dei campioni d'Italia. Un profilo che può stuzzicare sia Sarri che Guardiola potrebbe corrispondere al nome di Isco, da tempi non sospetti comunque nei radar di Paratici e ai ferri corti con il Real Madrid. Centrocampista, trequartista o esterno d'attacco: le caratteristiche e la duttilità del nazionale spagnolo si sposerebbero con le alchimie tattiche dei due tecnici.

Con il possibile arrivo di Hazard alla corte di Zidane si ridurrebbe ulteriormente lo spazio per il numero 22, con Florentino Perez che potrebbe avallare una sua cessione per 60-70 milioni di euro. La Juventus vigila e resta alla finestra, ma prima c'è da sciogliere il nodo allenatore.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui