JUVE INTER NAPOLI TRAORE BENNACER / Nonostante l'ottima prestazione contro l'Inter, l'Empoli non è riuscito ad evitare la retrocessione in Serie B per la prossima stagione. Tanti gioielli in partenza dal club toscano, tra cui spiccano Traoré e Bennacer.

I due centrocampisti sono nel mirino delle big italiane (, Inter e Fiorentina per l'ivoriano, ilper l'algerino), ma occhio alla concorrenza dall'estero.

Su Traoré e Bennacer - scrive il quotidiano 'Il Tirreno' - ci sarebbe il forte interessamento del Borussia Dortmund, club sempre attento ai migliori talenti del panorama europeo. Per restare aggiornato con tutte le news legate al calciomercato Clicca Qui! Oltre ai gialloneri, il regista numero dieci in Bundesliga sarebbe corteggiato anche dal Bayer Leverkusen.

