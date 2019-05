JUVENTUS DE LIGT / Tra i principali protagonisti della splendida cavalcata dell'Ajax in Champions League, Matthijs de Ligt non è ancora sicuro di dove giocherà il prossimo anno, ma prova a vivere il tutto con la serenità che lo contraddistingue anche in campo. Capitano all'età di 19 anni, il difensore olandese ha una valutazione di circa 75-80 milioni di euro e resta una delle prede più appetite sul calciomercato, che potete seguire CLICCANDO QUI.

Juventus, de Ligt non si sbilancia: "Sarà una sfida"

Sulle sue tracce, già da tempo ci sono, ma nelle ultime settimane abbiamo registrato un prepotente ritorno di fiamma da parte di

Intervistato da 'RTL Boulevard', il calciatore non ha però dato troppi indizi sulla sua prossima destinazione. "E' abbastanza eccitante ciò che arriverà in futuro, ma cerco anche di guardare oltre. Lo vedo come una sfida e questa è la cosa più importante. Ci sono diverse opzioni e si cerca sempre l'opzione migliore. Credo sia logico che ce ne sia una migliore delle altre". Tra i nomi più chiacchierati in sede di calciomercato, de Ligt non è spaventato da una sfida all'estero. "A volte è difficile, ma fortunatamente sono un normale olandese per cui non mi preoccupo troppo. Sicuramente è tutto un po' più intenso all'estero, è parte del gioco".

