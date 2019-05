Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>CALCIOMERCATO JUVENTUS EMERSON PALMIERI / Nelle ultime ore è stata paventata la possibilità di acquisto delladiper mettere in discesa la trattativa col Chelsea per Maurizio Sarri , sulla stregua di quanto accaduto l'anno scorso con protagonisti gli stessi 'Blues' e il, solo che allora il calciatore apripista era e alle fine fu. Secondo le informazioni raccolte da Calcimercato.it , però, al momento i bianconeri non hanno nessuna chance di strappare il terzino italo-brasiliano - autore di una eccellente seconda parte di stagione e di una più che positiva prestazione in finale di(suo l'assist per l'1-0 di Giroud, ndr) - al club di, considerato il blocco del mercato (per due sessioni) che gli impedirebbe di prendere un sostituto.