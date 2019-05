CHELSEA ALLEGRI SARRI / La Juventus ha messo Maurizio Sarri nel mirino per la successione di Massimiliano Allegri. E lo stesso tecnico livornese sarebbe uno dei candidati più credibili alla panchina dei 'Blues' se il collega ex Napoli decidesse di interrompere il rapporto con la squadra detentrice dell'Europa League.

Frank Lampard resterebbe il favorito nella corsa per raccogliere l'eredità di Sarri, ma secondo 'Tuttosport' sarebbero in risalita le quotazioni di Allegri, accostato anche a Manchester United e Real Madrid in caso di clamoroso divorzio con Zidane. Per l'ex Juventus, che in cinque stagioni ha conquistato undici trofei (tra cui cinque scudetti) a Torino, si era parlato anche di una ricca offerta da parte del Paris Saint-Germain prima del rinnovo di Tuchel con i parigini.

