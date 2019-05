JUVENTUS HIGUAIN SARRI / Festa Chelsea e per Gonzalo Higuain dopo il successo della squadra di Maurizio Sarri in Europa League. Primo trofeo internazionale per il 'Pipita', che nella finale di Baku contro l'Arsenal è rimasto però per tutta la durata della gara in panchina. Il futuro dell'argentino potrebbe comunque non essere a Londra, visto che i 'Blues' sembrano orientati a non riscattare dalla Juventus il giocatore.

Un possibile arrivo di Sarri sotto la Mole potrebbe riaprire le porte della Continassa ad Higuain, anche se la dirigenza campione d'Italia non sembra intenzionata a confermarlo in rosa come scrive 'La Gazzetta dello Sport'. Più facile infatti che all'ex Napoli e Milan venga trovata un'altra sistemazione, anche se prima di una scelta definitiva sarà consultato il nuovo allenatore.

