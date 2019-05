Inter, Conte cambia il futuro di Perisic

INTER CONTE PERISIC / Con l'annuncio dell'arrivo di Antonio Conte in panchina entra nel vivo anche il calciomercato Inter che ha l'obiettivo di consegnare al nuovo allenatore una rosa quasi al completo già all'inizio del ritiro estivo. Le priorità sono state già individuate e gli uomini mercato sono al lavoro.

In attacco, in particolare, Mauroè in uscita ed il sogno per sostituirlo si chiama Romelu, colosso belga del Manchester United. La trattativa con i 'Red Devils', nonostante la forte volontà del calciatore di sbarcare in Italia, resta però molto complicata: gli inglesi infatti chiedono non meno di 70 milioni di euro ed avrebbero rifiutato il tentativo di scambio con Ivancome parziale contropartita. Anche per questo, scrive 'La Gazzetta dello Sport', il croato sarà 'riabilitato' e salvo sorpese dovrebbe restare a Milano con Conte che cercherà di recuperarlo in un ruolo fondamentale per il suo scacchiere.