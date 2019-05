CALCIOMERCATO INTER CONTE LUKAKU CHIESA ICARDI / Finalmente è arrivato il giorno, l'Inter- attraverso i propri canali ufficiali - ha reso nota la firma di Antonio Conte. Alle 6 in punto i nerazzurri hanno emanato un comunicato con cui davano il benvenuto al nuovo allenatore. L'alba di un nuovo giorno che comincia senza più Luciano Spalletti ma con l'ex tecnico della Juventus e che continuerà con un calciomercato importante per dare all'Inter una squadra sempre più competitiva, capace di sfidare proprio i bianconeri. La linea guida del nuovo calciomercato Inter apparare alquanto chiara: servono rinforzi in tutti i reparti per dare a Conte una squadra capace di esprimere al meglio il suo calcio, che ovviamente prevederà la difesa a tre ed esterni capaci di giocare per tutta la fascia.

Calciomercato Inter, Godin è già arrivato: ecco tutti gli altri colpi!

Il calciomercato Inter è partito come meglio non poteva. L'acquisto di Godin è il primo regalo per Antonio Conte: l'uruguaiano porterà la giusta esperienza per guidare la difesa a tre, marchio di fabbrica dei successi del tecnico italiano. Davanti ad Handanovic difficilmente si faranno altri interventi ma le attenzioni saranno puntate soprattutto sugli altri reparti.

A centrocampo servono forze nuove da affiancare a Brozovic e Nainggolan. Un nome che stuzzica la fantasia dell'Inter è quello di Bakayoko, che Conte conosce bene e che a Milano ha già dimostrato di poter fare la differenza. Il centrocampo nerazzurro potrebbe però parlare un po' più italiano: nel mirino ci sono anche Nicolò Barella (valutato sui 45 milioni di euro dal Cagliari) e Lorenzo Pellegrini della Roma. Ma il regalo per Conte dovrebbe essere un altro azzurro: stiamo parlando di Federico Chiesa, ritenuto l'ideale per il gioco del tecnico ex Chelsea. Servono 70 milioni di euro ma battere la concorrenza della Juventus, da tempo sulle sue tracce, non sarà per nulla facile.

Chiesa, obiettivo numero uno dell'Inter , è capace di giocare esterno sia in un centrocampo a 5 che in un attacco a 3. Per la fascia piace anche, che Conte ha allenato al Chelsea. Come esterni un po' più difensivi, poi, occhio all'idea Youcefdel Nizza e al solito. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato nerazzurro Clicca Qui

Proprio dal Manchester United potrebbe arrivare il grande colpo del mercato: l'Inter sogna, infatti, di portare a Milano Lukaku. E' il belga dei Red Devils il prescelto per guidare l'attacco ma servono parecchi soldi e qualche sacrificio. Chi, invece, non dovrebbe tardare ad arrivare è Edin Dzeko: la trattativa tra Inter e Roma è sempre più vicina a chiudersi. Balla qualche milione ma alla fine ai giallorossi ne dovrebbero finire 13 più un giovane

Calciomercato Inter, da Icardi a Perisic: via alle cessioni

Non solo affari in entrata ma anche in uscita. Beppe Marotta qualche giorno fa non ha usato troppi giri di parole per spiegare che le plusvalenze saranno una costante del mercato nerazzurro. Ovviamente prima di tutto bisognerà sciogliere la matassa Mauro Icardi. L'argentino, sempre nel mirino della Juventus, non sembra rientrare nei piani di Conte e dopo l'anno complicato potrebbe andare via per circa 60 milioni di euro anche se Wanda Nara, moglie e procuratrice del calciatore, appare di un'altra idea. La showgirl vuole rimanere almeno un altro anno in nerazzurro.

Un altro pezzo da 90 pronto a dire addio è Perisic. Il croato piace parecchio in Premier League e un suo approdo al Manchester United potrebbe aiutare il club a raggiungere l'obiettivo Lukaku. Saranno più difficili da piazzare ma sono comunque con le valigie in mano Gagliardini e Joao Mario, oltre a Vrsaljko e Cedric, che tornano a casa alla scadenza dei prestiti. La partenza dei due centrocampisti condizionerà ovviamente il mercato in entrata in mediana. Ma l'Inter è finalmente pronta a tornare grande: ripartire da Conte è il giusto modo per sfidare la Juventus.

