ATALANTA GASPERINI / Gian Piero Gasperini ha già in mente la sua Atalanta da Champions League: 17-18 titolari più qualche giovane. Ma soprattutto, la base da cui ripartire è quella dell'Atalanta 2018/2019 che dopo la delusione Copenaghen ha completato una cavalcata straordinaria raggiungendo il terzo posto in campionato.

Per questo alle tante squadre che si sono affacciate per tentare di strappare i migliori tasselli della sua rosa, l'allenatore fresco di rinnovo in un'intervista concessa a 'La Gazzetta dello Sport' dice: "Per prima cosa, non parte nessuno. Avviso ai naviganti: non avvicinatevi che tanto l'Atalanta non vende. 60 milioni per? A quelle cifre ne parliamo, perché si possono trovare sostituti. Nessuno parte e poi acquisti importanti in attacco, alternative per Gomez, Ilicic e Zapata. Un centrocampista, due se non verrà riscattato. In difesa e sulle fasce siamo più attrezzati. Vedremo le opportunità che si presenteranno. Il mercato ormai si fa così, non inseguendo i sogni".