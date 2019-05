Milan, i dubbi di Maldini: ecco le richieste a Gazidis

CALCIOMERCATO MILAN MALDINI GAZIDIS / Con gli addii di Gattuso e Leonardo, può diventare Paolo Maldini la figura di riferimento del nuovo Milan. La proposta, da parte di Gazidis, di essere il nuovo dt rossonero però non convince pienamente l'ex difensore.

Come spiega 'Tuttosport', Maldini non si vede come un dirigente di movimento per scovare talenti in giro per il mondo e teme di essere il parafulmine del prossimo futuro che al Milan si annuncia piuttosto difficile soprattutto dal punto di vista economico. Le richieste di inserire nel clubcome club manager e Angelocome responsabile delle giovanili vanno in questa direzione: Maldini vuole essere utile al Milan, ma non vuole essere lasciato solo.