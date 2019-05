INTER CURVA NORD COMUNICATO CONTE / Il mondo Inter si sveglia con l'annuncio del nuovo allenatore: è ufficiale dalle prime luci di questa mattina, infatti, l'ingaggio di Antonio Conte che prende il posto di Luciano Spalletti sulla panchina nerazzurra.

Una scelta che inevitabilmente sta facendo discutere alla luce della sua lunga avventura allae che la Curva Nord, lo storico gruppo della tifoseria organizzata nerazzurra che occupa il secondo anello verde a 'San Siro', ha subito commentato con un lungo comunicato sulla propria pagina Facebook nel quale ribadiscono più volte: "L'Inter non è la Juventus". Clicca Qui per gli ultimi aggiornamenti di

"[...]Noi non siamo la Juve, per noi vincere non è l'unica cosa che conta - scrive dunque la Curva nella nota -. Essere interista significa vincere nel rispetto dell'avversario, accettare la sconfitta, le sentenze e non cercare alibi. Il nostro messaggio e augurio è pertanto quello che mister Conte e con lui anche Marotta, si affidino a Lele Oriali e a Zanetti ed assimilino presto lo spirito di fratellanza che sta al centro dell’essere Inter e che non deve aver nulla a che vedere coi risultati sportivi. Si può vincere e si può perdere ma la dignità non deve mai venire meno; gli isterismi e le frustrazioni bianconere le seppellisca a Torino. Noi siamo l’Inter e camminiamo sempre a testa alta. [...] Buon lavoro mister Conte con l'augurio di dimostrarci presto di esser all'altezza dell'Inter perché... NOI NON SIAMO LA JUVE".

