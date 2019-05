CALCIOMERCATO JUVENTUS ICARDI INTER HIGUAIN / Mauro Icardi non farà parte del nuovo corso dell'Inter. Antonio Conte ha già fatto sapere di non essere intenzionato a puntare sul numero 9 argentino e nonostante quest'ultimo voglia parlare col nuovo tecnico, per lui a San Siro non ci sarà più posto. Inter che non regalerà certo il centravanti, ma come rivela 'Tuttosport' sicuramente proverà a cederlo entro l'inizio di luglio, prima dell'inizio del ritiro.

Magari anche prima del 30 giugno, per mettere a segno una super plusvalenza (a bilancio, Icardi pesa ora soltanto 2,5 milioni) ed evitare altre cessioni di giovani e possibili altri 'casi'. La Juventus, sempre interessata a Icardi, intende giocare d'attesa per spuntare il miglior prezzo possibile. In Italia, l'argentino vorrebbe solo i bianconeri e dall'estero non si registrano interessamenti concreti se non in, dove però lui non vorrebbe andare. Potrebbe tornare d'attualità uno scambio concon conguaglio a favore dei nerazzurri, ma il 'Pipita' in caso di mancato riscatto da parte delpotrebbe anche restare a Torino in caso di arrivo di