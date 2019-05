Roma, il retroscena: tentativo per Icardi

ROMA ICARDI INTER / Roma ed Inter, come ampiamente anticipato da Calciomercato.it, stanno definendo il trasferimento di Edin Dzeko a Milano.

L'attaccante bosniaco sarà con ogni probabilità il primo rinforzo per l'attacco della nuova Inter di Antonio con l'operazione che si avvicina sempre più alla chiusura sulla base di una proposta da 10-12 milioni di euro più l'inserimento di un giovane della Primavera, la cui valutazione aiuterà nel discorso delle plusvalenze e per questo l'affare sarà completato entro il 30 giugno.

La conferma arriva da 'La Gazzetta dello Sport' che nell'edizione di oggi rivela anche un clamoroso retroscena. Secondo quanto scrive la 'Rosea', infatti, nei discorsi iniziali sarebbe nata anche la suggestione dell'inserimento di Mauro Icardi nelle trattative, prevedendo uno scambio con conguaglio in favore dei nerazzurri. La strada per un'operazione di questo tipo, però, non sembra agevole. E intanto, dall'Argentina, Wanda Nara torna a ribadire che l'intenzione di Icardi è quella di restare all'Inter. Ed in caso di addio, comunque, la Juventus resta la pista più plausibile per 'Maurito'.

