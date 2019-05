Juventus, giornata decisiva per Sarri: si tratta col Chelsea

CALCIOMERCATO JUVENTUS SARRI CHELSEA / Ore decisive, come anticipato da Calciomercato.it, per il trasferimento di Sarri alla Juventus. La partita si gioca oggi, come conferma 'Tuttosport'. Sarri vuole ormai la Juventus e al Chelsea avrebbe comunicato di voler continuare a patto di avere carta bianca nella gestione dello spogliatoio e massima vicinanza societaria rispetto alle critiche dei tifosi, richieste definite inaccettabili dai Blues.

Faliè volato a Londra per trattare l'addio, ma potrebbe non essere sufficiente una sola giornata di trattative. Marinaintende liberarlo soltanto per un indennizzo di circadi euro e come alternative oltre al grande expensa adper un clamoroso e suggestivo switch di panchine. La Juventus vorrebbe evitare il pagamento di un indennizzo e potrebbe acquistareper una cifra di circa, ma il blocco del mercato del Chelsea complica la questione. Anche perché Marcos Alonso potrebbe essere ceduto all'e i Blues non si libererebbero mai di due terzini sinistri contemporaneamente.