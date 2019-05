INTER CONTE / Può ufficialmente iniziare l'era di Antonio Conte all'Inter. La società nerazzurra ha annunciato l'ingaggio del nuovo tecnico che prende il posto di Luciano Spalletti e negli incontri andati in scena con la proprietà del club ha chiarito quali sono le sue esigenze di calciomercato per completare la rosa con cui darà subito l'assalto alla Juventus. Preso Diego Godin, quindi, al tecnico servirebbero altri 5 innesti per lavorare sulla base del suo 3-5-2 ed ora la palla passa alla dirigenza che si sta già muovendo con grande intensità per accontentarlo. Clicca Qui per gli ultimi aggiornamenti di calciomercato.

Il primo rinforzo, come anticipato da Calciomercato.it, sarà Edin Dzeko per il quale la trattativa tra Inter e Roma è sempre più vicina alla chiusura.

'La Gazzetta dello Sport' scrive oggi che l'accordo sta per essere formalizzato sulla base di un'offerta da 10-12 milioni di euro più una giovane contropartita e l'accordo dovrebbe essere completato entro il 30 giugno anche per motivi di bilancio. Preso il bosniaco, la caccia interista si concentrerà su un altro attaccante legato al futuro di Mauro, quindi un esterno destro, un centrocampista titolare ed un vice-Brozovic. Per la casella d'attacco piace molto Romelu, ma il Manchester United ha detto 'no' all'inserimento di contropartite tecniche e non scende sotto la richiesta da 70 milioni di euro che complica i piani dell'Inter, che invece vorrebbero giocarsi le fiches con decisione su Federicoche per lavale almeno la stessa cifra. È lui il colpaccio che vuole l'Inter per Antonio Conte, che sulla destra deve inserire un elemento di spessore e si prepara a sfidare lache non molla, provando ad inserire il gioiellino nerazzurrodi rientro dal prestito al Bordeaux. In mezzo si ripartirà da Brozovic e Nainggolan affiancando magari quel Nicolòche si sta provando a chiudere col Cagliari: affare da 50 milioni di euro da abbassare con le contropartite. L'alternativa è Lorenzodella Roma. Per il ruolo di vice-Brozovic, invece, si cerca un altro regista.