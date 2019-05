INTER CONTE / L'Inter si sveglia con un nuovo allenatore in panchina. Esonerato Luciano Spalletti nella giornata di ieri, la società nerazzurra alle prime luci del mattino ha annunciato ufficialmente l'arrivo di Antonio Conte. È il 12° tecnico dopo il Triplete, l'uomo a cui Suning ha deciso di affidarsi per proiettare l'Inter in una nuova dimensione internazionale e soprattutto per riportarla ai vertici del calcio mondiale.

Di questo parla proprio lo stesso Conte nelle prime dichiarazioni da tecnico interista rilasciate ai canali ufficiali del club: "Inizia un nuovo capitolo della mia vita, sono entusiasta. Cercherò con il lavoro di ricambiare tutta la fiducia che il Presidente e i dirigenti hanno riposto in me. Ho scelto l'Inter per la Società, per la serietà e l'ambizione del progetto. Per la sua storia. Mi ha colpito la chiarezza del Club e la voglia di riportare l'Inter dove merita".

In giornata sono previste interviste e diversi contenuti sui social per 'accompagnare' l'inizio della nuova era Conte. L'allenatore, poi, sarà domani a Madrid con la dirigenza ed il patron di Suning, Jindong Zhang, per assistere alla finale di Champions League tra Tottenham e Liverpool al 'Wanda Metropolitano'.

