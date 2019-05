JUVENTUS SARRI POCHETTINO / Continua il rebus sul prossimo allenatore della Juventus, che a partire dalla prossima stagione raccoglierà l'eredità di Massimiliano Allegri. Giorni caldi sul fronte Sarri, che dopo il trionfo in Europa League incontrerà il Chelsea per definire il suo futuro. Ma tra i candidati ancora in corsa non ci sarebbe solo l'ex tecnico del Napoli.

Clicca Qui per gli ultimi aggiornamenti di

Per guidare il nuovo ciclo della Juve - riporta 'Repubblica.it' - sarebbe una corsa a due tra Sarri e Mauricio Pochettino, quest'ultimo impegnato sabato nella finalissima di Champions League tra il suo Tottenham e il Liverpool. L'argentino è il favorito insieme al collega italiano per la panchina bianconera e piacerebbe alla dirigenza della Continassa per lo stile di gioco e la capacità di plasmare la squadra con il materiale a disposizione. Fuori dalla corsa quindi Guardiola, il preferito dai tifosi della 'Vecchia Signora'.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui