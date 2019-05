p>CALCIOMERCATO NAPOLI VERETOUT / Dopo aver definito in giornata l'operazione, ilè pronto a raddoppiare con Jordan: secondo quanto riportato da 'Sky Sport', la dirigenza partenopea ha avviato un vero e proprio blitz per il centrocampista classe 1993 della Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Veretout è stato scelto dal Napoli per colmare il tassello che verrà lasciato uomo in estate da Rog, che rientrerà dal prestito del Siviglia, e Diawara. Attenzione perché qualora dovesse andare via durante l’estate anche Allan, il ds Giuntoli interverrà ancora una volta sul mercato per un altro centrocampista: piace molto Bennacer dell’Empoli ma la cessione di Allan ad oggi è tutt’altro che sicura.

