MILAN MOURINHO PELLEGATTI / Prima un possibile ritorno all'Inter. Poi la Juventus, adesso anche il Milan. Il nome di José Mourinho continua a circolare con insistenza per le big di Serie A, entrando negli ultimi giorni anche in orbita rossonera. Una suggestione però subito da accantonare come rivela Carlo Pellegatti: "Mourinho sarebbe venuto al Milan a cifre ragionevoli.

Avrebbe seguito il nuovo corso, ma ad una condizione: avere al suo fianco Luis- svela il giornalista sul suo canale You Tube - Il Milan però non è su Campos e Mourinho non se l'è sentita di venire da solo in questa avventura. Quindi nulla da fare, fumata nera".

Pellegatti ha poi aggiunto entrando nei dettagli: "Ho vissuto due giorni con la speranza di Mourinho al Milan. Martedì mattina un amico dirigente mi ha telefonato dicendomi che veniva a lavorare al Milan, non da solo ma con José Mourinho. Ha lavorato con lui all'Inter ai tempi del 'Triplete', era un suo collaboratore. Poi oggi questa persona mi ha mandato una foto insieme a Mourinho da Londra, ma verso le 15 purtroppo mi ha detto: 'Fumata nera, il castello si è sgretolato".

