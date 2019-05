p>CALCIOMERCATO ROMA KLUIVERT / La prima stagione con la maglia delladi Justinnon ha di certo rispettato le aspettative riservate dai tifosi giallorossi in estate: l'ex giocatore dell'non è riuscito praticamente quasi mai ad incidere in stagione. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

L'esterno olandese non si arrende e vuole dimostare il proprio valore ai tifosi della Roma. Ecco la promessa fatta ai microfoni di 'Fox Sports': "Difficoltà in Italia? A Roma è tutto diverso, ho sperimentato tutto per la prima volta e devo ammettere che ho imparato molto. Futuro? Io non vedo l’ora di mostrare i progressi fatti nella prossima stagione perché so che posso fare molto di più. Qui in Italia il calcio è diverso, voglio fare meglio l’anno prossimo"

.

