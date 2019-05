CALCIOMERCATO NAPOLI ATLETICO MADRID HYSAJ / Il futuro di Elseid Hysaj, terzino albanese di proprietà del Napoli, potrebbe essere in Spagna: arrivano infatti nuove conferme direttamente dal quotidiano 'Sport' in merito all'interessamento del club del Cholo Simeone sul laterale di Carlo Ancelotti.

La dirigenza dei 'Colchoneros' avrebbe già avviato i primi contatti con l'entourage del giocatore e con il club partenopeo ma l'iniziale richiesta da 40 milioni di euro, avanzata da, ha spaventato e non poco l'. . Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Hysaj però ai microfoni 'Supersport' ha dichiarato di voler lasciare Napoli al termine della stagione: ''Non vedo l'ora, però, che arrivi l'offerta giusta. Sono pronto per una nuova avventura, ho bisogno di cambiare, non mi piace stare sempre nella stessa squadra e nello stesso ambiente. Voglio fare nuove esperienze, conoscere un Paese nuovo e gente nuova. Spero di trovare una squadra che mi dia ciò di cui ho bisogno, che mi permetta di vincere. Il mio tempo al Napoli è finito''.

