p>CALCIOMERCATO BARCELLONA GRIEZMANN LEGLET / Dopo aver salutato i tifosi dell', ora Antoineè alla ricerca di una nuova squadra: sembrava ormai tutto fatto con ilma negli ultimi giorni la pista si è raffreddata in seguito ad alcune prese di posizione dello spogliatoio blaugrana. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Direttamente dal ritiro della Nazionale francese, Clemen Lenglet, difensore del Barcellona, si è esposto proprio sul futuro del connazionale. Ecco le sue parole riportate da 'As': "Griezmann è uno dei tre o quattro migliori giocatori del campionato, è una stella. Ha detto che lascerà l'Atlético, ma non dove, non sappiamo ancora in quale squadra giocherà. Dovremmo aspettare, ma saremo tutti molto attenti quando lo annuncia".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui