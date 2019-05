INTER ICARDI WANDA NARA / Mauro Icardi non farebbe parte del progetto Inter nel nuovo ciclo con Antonio Conte in panchina. Il futuro tecnico nerazzurro avrebbe altre idee per il reparto offensivo, con Dzeko e Lukaku obiettivi primari per rinforzare il reparto offensivo.

Nelle idee dell'ex Ct della Nazionale non ci sarebbe quindi spazio per l'attaccante argentino, che però ha manifestato il desiderio di non cambiare maglia nel prossimo mercato estivo. Wanda Nara, moglie e agente del numero nove, ha confermato nuovamente la volontà dell'ex capitano: "Ha un contratto di un anno e mezzo, la sua intenzione è quella di proseguire con l'Inter almeno per un'altra stagione", le sue parole rilasciate a 'TyCSports.com'. In caso di divorzio con il club nerazzurro, la pista Juventus resta la più plausibile per Icardi.

