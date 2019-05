CALCIOMERCATO JUVENTUS JOAO FELIX REAL MADRID / Juventus, Manchester City, Atletico Madrid, Manchester United e...

: i principali top club europei sono pronti a darsi battaglia per assicurarsi, autentica rivelazione e assoluto protagonista dell'ultima stagione del Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

La dirigenza bianconera sta cercando di fare leva sugli ottimi rapporti con Jorge Mendes per portare a Torino Joao Felix ma soprattutto su un alleato speciale come Cristiano Ronaldo. Intanto 'Marca' svela un clamoroso retroscena: il Real Madrid avrebbe presentato un'offerta da 80 milioni di euro al Benfica con la possibilità di lasciare Felix in prestito per un anno in Portogallo. Un'offerta però che è stata respinta dalle Aquile.

