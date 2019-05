JUVENTUS INTER BOATENG/ Jerome Boateng è un profilo monitorato da tempi non sospetti da Juventus e Inter.

L'esperto difensore tedesco sarebbe in uscita dale potrebbe cambiare maglia nel calciomercato estivo. La concorrenza però non mancherebbe per il 30enne centrale, che stando a 'Sport1' sarebbe nei desideri anche del. I gialloneri sarebbero in pole per Boateng, che chiederebbe un ingaggio superiore ai 10 milioni di euro.