Al momento pare che De Rossi non abbia ancora deciso da dove ripartire. Secondo quanto riportato dall'emittente argentina 'Radio Continental', l'ex capitano giallorosso avrebbe ricevuto in questi giorni un'offerta molto importante da parte del Vissel Kobe, club giapponese che può contare già sulla presenza in rosa di Andres Iniesta. Sullo sfondo rimane l'interesse anche del Boca Juniors.

