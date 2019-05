INTER MANGALA PORTO / Futuro lontano dal Manchester City per Eliaquim Mangala.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Ai margini dell'undici titolare nell'ultima stagione, il 28enne difensore francese avrebbe chiesto ail via libera per andare alche gli garantirebbe un posto da titolare come scrive 'O Jogo'. Per Mangala, nei mesi scorsi seguito anche dall', si tratterebbe di un ritorno nel club lusitano dopo la militanza tra il 2011 e il 2014.