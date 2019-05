Inter su Lukaku, il Manchester United fissa il prezzo: le ultime

CALCIOMERCATO INTER LUKAKU PREZZO / Sta per nascere l'Inter di Conte e uno dei nomi in cima alla sua lista della spesa è senza dubbio quello di Romelu Lukaku. ll nuovo tecnico nerazzurro ammira la punta da tempo, e il club meneghino ha avviato i contatti con il Manchester United per una trattativa che appare molto complessa.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Secondo quanto riportato oggi pomeriggio dal 'Daily Mail', infatti, i Red Devils accetterebbero solo un'offerta superiore aper privarsi del belga. Il calciatore ancora non conosce il suo futuro e vive in questo momento una situazione definita di stallo: i tre anni di contratto che lo legano al club suggerirebbero una permanenza, ma la voglia di andar via e vivere un'avventura italiana con Conte c'è e potrebbe fare la differenza.