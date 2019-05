JUVENTUS DYBALA / Paulo Dybala è sempre al centro dei rumos di mercato per la prossima campagna trasferimenti.

Anche con l'addio di Allegri il futuro dell'argentino resta in bilico, con lache pur ribadendo la propria stima nel numero dieci potrebbe aprire ad una sua cessione con offerte non inferiori ai 100 milioni di euro.

Oltre ad un suggestivo scambio con l'Inter con il connazionale Icardi, due sarebbero al momento le squadre pronto all'assalto per la 'Joya': Bayern Monaco e Manchester United. E sei i bavaresi sarebbero disposti ad offrire 80 milioni, i ' Red Devils' stando al 'Sun' potrebbero preparare una proposta economica superiore ai 95 milioni di euro per strappare Dybala alla Juventus. In attesa del nuovo allenatore, è sempre il destino del numero dieci a tenere banco alla Continassa.

