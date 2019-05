CALCIOMERCATO NAPOLI DI LORENZO / Giovanni Di Lorenzo inzierà nella prossima stagione la sua avventura con la maglia del Napoli, club con il quale ha svolto oggi le visite mediche. Un salto importante per l'ormai ex Empoli, che ha affidato a 'La Gazzetta dello Sport' le sue sensazioni in questo momento fondamentale della sua carriera: "È un sogno che si realizza, il coronamento di una rincorsa incredibile.

Due anni fa di questi tempi mi stavo giocando i playoff di C col Matera, adesso firmo per una big di Serie A".

Il calciatore ha confermato l'interesse di Inter, Roma e Atletico Madrid: "C’erano tutte queste richieste e per me è stato un motivo d’orgoglio essere apprezzato dai club più importanti. Il Napoli mi ha voluto fortemente".

A Napoli Di Lorenzo troverà Carlo Ancelotti, tecnico che affascina il terzino e, probabilmente, ha infliuto sulla sua decisione: "Non vedo l’ora di conoscerlo ed essere allenato da lui. Parliamo di un tecnico che ha vinto tutto in ogni Paese in cui ha allenato. Una leggenda del calcio, sarà un onore per me lavorare con lui. Tutti i suoi ex giocatori ne parlano in maniera fantastica".

