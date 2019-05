Juventus, respinta una super-offerta per Sané: i dettagli

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>CALCIOMERCATO SANE' JUVENTUS BAYERN /potrebbe lasciare il Manchester City in questa sessione di calciomercato, ma a quanto pare il club dinon renderà semplice il suo addio. Tra i club interessati alle sue prestazioni ci sono Juventus e Bayern Monaco, e proprio i tedeschi si sarebbero già fatti avanti con una super offerta: secondo quanto riportato dal 'Guardian', i bavaresi avrebbero messo sul piatto circa 70 milioni di sterline per il tedesco di origine seneglaese. L'offertà, però, sarebbe stata immediatamente respinta dai Citizens, che valutano il calciatore circa 100 milioni di euro. Il ragazzo, da parte sua, in questo 2019 è stato sempre meno protagonista e spinge per l'addio: per ora, dovrà attendere.