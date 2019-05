Juventus, Ramos-Real Madrid: l'annuncio UFFICIALE

JUVENTUS RAMOS REAL MADRID / Sergio Ramos spazza via ogni dubbio. Parole chiarissime in conferenza stampa:"Resto al Real Madrid, sono madrilista. Voglio chiudere qui la mia carriera". Fine del sogno dunque per la Juventus e per tutti i club, ai quali è stato accostato negli ultimi giorni il difensore spagnolo.

Ramos non ha alcuna intenzioni di lasciare il Real.

"Non ho mai chiesto di essere liberato - continua il difensore - Ci sono state molte speculazioni. Cina? C'è un'offerta, è sul tavolo non posso mentire. Ho parlato con il presidente per far chiarezza. Non abbiamo parlato nemmeno per un secondo di soldi, parlo con lui come fa un padre con il figlio. Il mio sogno è ritirarmi qui, sono disposto anche a giocare gratis"

